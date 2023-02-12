День рождения матери Ким Чен Ира вместо Рождества: как в Северной Корее отмечают новогодние праздники

В Северной Корее вместо 2023 года отметили 112: откуда взялось это число, и почему Новый год в этой стране это день поминовения мертвых.

К христианским праздникам в Северной Корее большой любви не питают, поэтому вместо Рождества жители этой страны отмечают день рождения матери Ким Чен Ира Ким Чен Сук.

Летоисчисление в этой закрытой стране ведется по календарю чучхе, и началом отсчета является день рождения основателя страны Ким Ир Сена. Поэтому в Северной Корее сейчас идет 112 год.

Отмечается здесь и Лунный Новый год, который совпадает с днем поминовения усопших. В рамках празднования люди сооружают домашний алтарь, к которому подносят еду. Палочки для риса вставляются в пиалу вертикально, что в остальных случаях, кроме этого дня неприемлемо. А еще в наследство от СССР северокорейцы любят заправлять еду майонезом и смотреть Иронию судьбы или С легким паром.