Издевательство или традиция: почему индусы бросают малышей с 15-метровой высоты

В Индии есть традиция, согласно которой ребенка до двух лет можно и нужно сбросить с высоты 15 метров.

Этот жутковатый для европейца обычай существует в штате Махараштра уже более 700 лет. Сбрасывают детишек самого нежного возраста, тех, кому еще не исполнилось двух лет.

Происходит это так. Выбранных детей отдают в руки священнослужителя, который по очереди относит каждого на храмовую крышу, берет за руки и ноги, и раскачивает. Это действо сопровождается чтением молитв.

После он бросает ребенка с крыши храма на туго натянутое внизу полотно, которое держат 14 мужчин. Когда ребенок отскакивает от материи, его подхватывает пятый человек. Тот передает ребенка через множество рук в толпе родителям.

Индусы верят, что этот обряд знак их доверия и жертвы богам, и, если ребенок проходит испытание, считается, что его ждет счастливая судьба. Серьезных травм детей после обряда зафиксировано не было, но то, что малыши переживают психологическую травму очевидно.