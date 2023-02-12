Минобороны Японии: в территориальные воды вошел разведывательный корабль Китая
2023-02-12 17:47
Минобороны Японии сообщает, что утром 12 февраля в территориальные воды вошел китайский разведывательный корабль.
Судно находилось в японских водах менее двух часов. Правительство страны выразило Китаю серьезную озабоченность по этому поводу.
Ранее на Тайване сообщили о приближении 16 китайских самолетов и трех кораблей.
В связи с этим тайваньские Вооруженные силы развернули зенитные комплексы, привели в готовность авиацию и корабли.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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