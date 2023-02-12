Минобороны Японии: в территориальные воды вошел разведывательный корабль Китая

Минобороны Японии сообщает, что утром 12 февраля в территориальные воды вошел китайский разведывательный корабль.

Судно находилось в японских водах менее двух часов. Правительство страны выразило Китаю серьезную озабоченность по этому поводу.

Ранее на Тайване сообщили о приближении 16 китайских самолетов и трех кораблей.

В связи с этим тайваньские Вооруженные силы развернули зенитные комплексы, привели в готовность авиацию и корабли.