Трупы, мусор и многоженство: темная сторона жизни и отдыха на острове Бали

Туристы нахваливают отдых на Бали, но, если заглянуть во внутреннюю жизнь балийцев, все окажется не так радужно.

Балийцам разрешено законом иметь до 4 жен, но пользуются этим правом немногие, ведь муж обязан дать им полное содержание и отдельный дом. Эта традиция полностью совпадает с нормами ислама.

А вот обычай не хоронить покойников, которого придерживаются жители деревни Труньян, точно не самый традиционный для нас. В народности Бали Ага принято приносить тела умерших к дереву Тару Меньян, и складывать в одну из 11 бамбуковых клеток, где они естественным образом разлагаются, распространяя характерный жутковатый запах. Правда, это мало кого смущает.

Балийские пляжи просто завалены мусором, поскольку местные не считают нужным его убирать, так что иногда туристам даже проблематично сделать достойную фотографию. На Бали очень любят петушиные бои, хотя эта жестокая забава запрещена законом. Но полиция смотрит на это сквозь пальцы.