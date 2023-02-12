Захарова предложила покаяться «обреченным» Украине и Западу
2023-02-12 18:04
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента Польши Анджея Дуды.
Польский лидер выразил мнение о том, что если Запад срочно не передаст Украине оружие, победителем конфликта станет Россия.
В ответ Захарова назвала Украину и Запад «обреченными», отметив, что поставки оружия им не помогут.
Она также предложила западным странам «покаяться», подчеркнув, что это единственный выход для них.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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