Захарова предложила покаяться «обреченным» Украине и Западу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента Польши Анджея Дуды.

Польский лидер выразил мнение о том, что если Запад срочно не передаст Украине оружие, победителем конфликта станет Россия.

В ответ Захарова назвала Украину и Запад «обреченными», отметив, что поставки оружия им не помогут.

Она также предложила западным странам «покаяться», подчеркнув, что это единственный выход для них.