Лавров рассказал о признании США в причастности к взрывам на «Северных потоках»
Глава МИД России рассказал о признании Вашингтоном своей причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток».
Официальные политические фигуры в США стали открыто заявлять, что за диверсиями на ветках газопровода "Северный поток" стоит Вашингтон, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"По сути американские официальные лица утверждают, что взрывы на ветках газопровода "Северный поток" это дело их рук", - сказал он.
Пос словам главы внешнеполитического ведомства, США пошли на такой шаг, чтобы "разрушить мощный альянс", основанный на ресурсах России и технологиях Германии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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