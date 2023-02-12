Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что запасы ракет, которые США могли поставлять на Украину, практически исчерпаны.

Это касается ракет высокой точности NASAMS и HIMARS. Макгрегор пояснил, что производство таких боеприпасов занимает много времени.

Она также отметил, что Соединенные Штаты не располагают резервными производственными мощностями для выпуска ракет.

При этом Макгрегр подчеркнул, что России удалось увеличить производство боеприпасов в кратчайшие сроки.