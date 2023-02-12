В Германии предложили создать паневропейский танк для Украины

Депутат бундестага Михаэль Рот, возглавляющий комитет по внешней политике, предложил создать танк паневропейской модели для помощи Украине.

По его словам, боевая машина может быть разработана на базе немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc.

Рот считает, что Европе не нужно большое количество разных танков, достаточно будет одного. Он также отметил, что это будет способствовать экономии денег.

Он уточнил, что в настоящее время европейская оборонная политика напоминает лоскутное одеяло.