В Германии предложили создать паневропейский танк для Украины
2023-02-12 19:33
Депутат бундестага Михаэль Рот, возглавляющий комитет по внешней политике, предложил создать танк паневропейской модели для помощи Украине.
По его словам, боевая машина может быть разработана на базе немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc.
Рот считает, что Европе не нужно большое количество разных танков, достаточно будет одного. Он также отметил, что это будет способствовать экономии денег.
Он уточнил, что в настоящее время европейская оборонная политика напоминает лоскутное одеяло.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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