Командир ВСУ Мадьяр: с 13 февраля Бахмут закрывается для всех гражданских лиц
2023-02-12 19:40
Командир ВСУ с позывными «Мадьяр» сообщил, что Бахмут (Артемовск) с 13 февраля закрывается для гражданских лиц.
Он пояснил, что ограничения касаются всех, включая волонтеров, а попасть в город можно будет только по спецпропускам.
По словам военного, это делается из-за риска проникновения в Бахмут диверсионных групп и ради безопасности гражданских.
Он также пообещал, что военнослужащие будут оказывать помощь жителям Бахмута, которые еще остаются в городе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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