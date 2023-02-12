Командир ВСУ Мадьяр: с 13 февраля Бахмут закрывается для всех гражданских лиц

Командир ВСУ с позывными «Мадьяр» сообщил, что Бахмут (Артемовск) с 13 февраля закрывается для гражданских лиц.

Он пояснил, что ограничения касаются всех, включая волонтеров, а попасть в город можно будет только по спецпропускам.

По словам военного, это делается из-за риска проникновения в Бахмут диверсионных групп и ради безопасности гражданских.

Он также пообещал, что военнослужащие будут оказывать помощь жителям Бахмута, которые еще остаются в городе.