Медведчук: Порошенко просил Путина забрать Донбасс
Экс-депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко во время своего президентства обращался к Владимиру Путину с просьбой забрать Донбасс.
Медведчук утверждает, что Порошенко не нужен был Донбасс в составе Украины. Между тем Путин в те времена считал Донбасс исключительно украинским.
Ранее Порошенко в документальном фильме заявил, что Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время на укрепление украинской армии.
По этим соглашениям стороны украинского конфликта должны были прекратить боевые действия, а Киев признавал особый статус Донбасса.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-