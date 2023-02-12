Медведчук: Порошенко просил Путина забрать Донбасс

Экс-депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко во время своего президентства обращался к Владимиру Путину с просьбой забрать Донбасс.

Медведчук утверждает, что Порошенко не нужен был Донбасс в составе Украины. Между тем Путин в те времена считал Донбасс исключительно украинским.

Ранее Порошенко в документальном фильме заявил, что Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время на укрепление украинской армии.

По этим соглашениям стороны украинского конфликта должны были прекратить боевые действия, а Киев признавал особый статус Донбасса.