Глава МИД Украины обещал «великие события» в годовщину начала спецоперации
Дмитрий Кулеба пообещал «великие события», которые «Россия запомнит» в годовщину начала спецоперации 23 и 24 февраля.
В годовщину начала специальной военной операции 23 и 24 февраля Украину ждут великие события, которые Россия запомнит, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.
"Будет много важных политических сигналов, будут решения по новым санкциям, будут символы единства", - сказал он.
Ранее Кулеба говорил, что в новом году хочет организовать мирный саммит ООН при посредничестве организации Антониу Гутерриша.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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