Глава МИД Украины обещал «великие события» в годовщину начала спецоперации

Дмитрий Кулеба пообещал «великие события», которые «Россия запомнит» в годовщину начала спецоперации 23 и 24 февраля.

В годовщину начала специальной военной операции 23 и 24 февраля Украину ждут великие события, которые Россия запомнит, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по новым санкциям, будут символы единства", - сказал он.

Ранее Кулеба говорил, что в новом году хочет организовать мирный саммит ООН при посредничестве организации Антониу Гутерриша.