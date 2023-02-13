Бойцы российской армии отразили атаку подразделений ВСУ под Угледаром
Бойцы подразделения «Эспаньола» армии России отразили атаку украинских войск под Угледаром.
Бойцы подразделения "Эспаньола", состоящее преимущественно из футбольных фанатов отразили атаку украинских войск в районе Угледара, передает РИА Новости.
"Враг находится в непосредственном соприкосновения с нами. Здесь постоянно завязываются стрелковые бои. Каждый человек, находящийся на позиции не испытывает страха", - сказал боец "Эспаньолы" с позывным "Выходной".
Угледар остается одной из самых горячих точек на линии соприкосновения. ВСУ регулярно перебрасывают резервы в город. По этой причине продвижение российской армии на этом направлении сильно замедлилось.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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