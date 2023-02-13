Бойцы подразделения «Эспаньола» армии России отразили атаку украинских войск под Угледаром.

Бойцы подразделения "Эспаньола", состоящее преимущественно из футбольных фанатов отразили атаку украинских войск в районе Угледара, передает РИА Новости.

"Враг находится в непосредственном соприкосновения с нами. Здесь постоянно завязываются стрелковые бои. Каждый человек, находящийся на позиции не испытывает страха", - сказал боец "Эспаньолы" с позывным "Выходной".

Угледар остается одной из самых горячих точек на линии соприкосновения. ВСУ регулярно перебрасывают резервы в город. По этой причине продвижение российской армии на этом направлении сильно замедлилось.