Инин рассказал о кончине своего младшего наследника во время отдыха в Турции

Известный режиссер Аркадий Инин рассказал, как погиб его младший сын Константин в период своего отпуска в Турции.

У младшего наследника режиссера Аркадия Инина Константина не было жалоб на здоровье перед тем, как он внезапно скончался в 2022 году.

Драматург и сценарист РФ вспомнил о трагедии, которая произошла, когда сын отдыхал в Турции. Своими соображениями по поводу Аркадий поделился в эфире федерального канала.

Инин утверждает, что перед "уходом" Константин "был бодр и здоров", но после завтрака и бассейна упал и больше не поднялся.

Точная причина кончины сына культурного деятеля не выяснена до сих пор, но ныне покойный перед смертью дико потел и его рвало, что является признаками инфаркта.