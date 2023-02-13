Медведчук: Порошенко уговаривал Путина забрать Донбасс, но получил отказ

Это заявление бывший депутат украинской Рады Виктор Медведчук сделал в ходе своего интервью журналистам белорусского телеканала СТВ.

По словам бывшего украинского парламентария, экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал российскому президенту Владимиру Путину забрать Донбасс и включить его в состав Российской Федерации. Медведчук подчеркнул, что Порошенко несколько раз просил его выступить в качестве посредника при решении данного вопроса. Однако в те годы позиция президента России была иной, отметил Медведчук.

Как напомнил политик, в те годы Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, что Донбасс — это Украина. По словам Медведчука, Порошенко откровенно пытался избавиться от Донбасса. Бывший лидер Украины отдавал себе отчет в том, что эти территории ему не нужны.

В этом же интервью Медведчук подчеркнул, что не видит перспективы заключения новых Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.