Участие в реалити-шоу изменило жизнь девушки весом 298 килограммов

Эмбер Рашди удалось избавиться от 200 лишних килограммов на реалити шоу Я вешу 300 килограммов.

С самого детства Эмбер Рашди страдала от лишнего веса. Это сделало ее стеснительной и замкнутой. Над ней потешались сверстники, и она продолжала заедать стресс.

Со временем вес девушки дошел до 298 килограммов, и стал угрожать ее жизни. 24-летняя Эмбер не могла сама спуститься по лестнице и принять душ. Об учебе и работе и речи быть уже не могло.

Тогда она решила поучаствовать в реалити-шоу Я вешу 300 килограммов. Девушке провели ушивание желудка. Затем специалисты разработали для нее рацион питания пониженной калорийности.

Позднее Эмбер включила в свою жизнь спортивные нагрузки. В совокупности у нее получилось сбросить около 200 килограммов. Девушка охотно делится результатами похудения со своими подписчиками, которых набралось в Сети несколько сотен тысяч, и выглядит красоткой.