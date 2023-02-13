Марочко: попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении успешно отбиты

Эту информацию подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил в своем интервью журналистам новостного агентства «РИА Новости».

По словам Марочко, украинские военные попытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, понесли потери и отступили на исходные рубежи.

Также подполковник в отставке рассказал, что в ходе боев вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборонительные позиции российских войск, и, понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отойти на исходные рубежи.

Как полагает Марочко, после перегруппировки и восполнения потерь украинские вооруженные силы продолжают попытки наступления на позиции, занимаемые российскими войсками.