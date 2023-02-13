«РИА Новости»: российские войска поразили ангар с танками ВСУ под Донецком

Российские войска из РСЗО «Град» поразили ангар с украинскими танками под Донецком.

13 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что служащие первой Славянской бригады поразили обнаруженный разведчиками ангар с танками Вооружённых сил Украины в окрестностях Донецка.

Отмечается, что первый же выпущенный из установки реактивной системы залпового огня «Град» успешно достиг цели и стал причиной возгорания склада с украинскими танками.