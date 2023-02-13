Маршал рассказал об уклонении Смольянинова от службы в ВСУ

Известный исполнитель Александр Маршал возмутился поведению бегущих от службы звезд. Поведение Артура Смольянинова ему непонятно вообще, так как после того, как тот заявил, что хочет воевать на стороне Украины, когда ему вручили повестку, скрылся.

Рок-исполнитель и автор композиций Александр Маршал стал гостем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", признавшись, что ему непонятно поведение звезды экрана и сцены Артура Смольянинова.

Маршал заявил, что ему больно смотреть на известных личностей, которые покидают РФ.

Глядя на Смольянинова, музыкант не может понять, чего хочет актер. Громко заявив, что будет воевать на стороне Украины, когда ему вручили повестку, скрылся.