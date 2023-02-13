Нутрициолог рассказала, какие продукты снижают риск образования тромбов

Положительный эффект дает регулярное употребление зеленого чая, вишни и жирной рыбы.

Нутрициолог Ольга Панова рассказала в интервью Москва24, какие продукты являются хорошей профилактикой при тромбах.

"Тромбы возникают постоянно - когда мы ударимся, порежемся. Они рассасываются естественным путем, никакого вреда при этом не наносят. Но есть и те, которые остаются и разрастаются, и в будущем могут стать причиной больших проблем - вплоть до летального исхода", – поделилась специалист.

По словам эксперта, опасные тромбы появляются в результате нездорового рациона питания, малоподвижного образа жизни, избыточного веса. Однако есть продукты, которые сокращают риск развития подобных соединений в сосудах. К ним относится вишня, в которой содержится кумарин, снижающий густоту крови.

"Горсточки достаточно для того, чтобы не образовывались тромбы. Вишня также полезна для сна", – отметила Панова.

Снижает риск тромбоза и зеленый чай. В этом напитке есть рутин, блокирующий ферменты, которые способствуют выработке тромбов. Для эфекта достаточно выпивать в день одну-две чашки зеленого чая.

Еще один полезный в этом плане продукт - подсолнечное масло. Но не рафинированное, а - пахнущее, в котором много антиоксидантов и витамина Е, мешающего выработке тромбоцитов.

Эксперт также порекомендовала включить в рацион печень трески, в которой есть гепарин. Этот продукт можно есть раз в неделю - намазывать на хлеб или употреблять с отварными яйцами и зеленым луком.

Жирная рыба (например селедка) тоже дает пользу. В ней есть омега 3. Полиненасыщенная жирная кислота не дает образоваться скоплению тромбоцитов. Для профилактики тромбозов достаточно есть ее раз в неделю.