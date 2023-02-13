Экс-глава Пентагона Эспер: Белый дом опоздал с поставками ЗРК Patriot на Украину

Экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Белый дом опоздал на месяц с поставками ЗРК Patriot на Украину.

13 февраля бывший глава Пентагона Марк Эспер в опубликованном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил о том, что критиковал президента США Джо Байдена за его медлительность в вопросе поставок оружия киевскому режиму.

Эспер добавил, что много раз пытался поднять вопрос по поводу комплексов ATACMS, имеющих дальность применения до 300 километров, но Байден, по словам бывшего министра обороны США, не хочет предоставлять подобное вооружение Киеву.

«Хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, но уже слишком поздно <…> Я не знаю, что говорит администрация Байдена, но уже слишком поздно, они были нужны сейчас, в прошлом месяце», — подытожил Марк Эспер.