Кадыров: российские войска могут дойти до Киева по приказу Путина
2023-02-13 12:49
Рамзан Кадыров заявил, что российские войска могут дойти до Киева и освободить его, если президент РФ Владимир Путин отдаст соответствующий приказ.
13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» выразил свою уверенность в том, что Вооружённые силы Российской Федерации способны взять под свой контроль даже город Киев.
«Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы», — сказал Кадыров.
Помимо прочего, Рамзан Кадыров отметил, что в рамках спецоперации по защите Донбасса необходимо освободить Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию.
Опубликовано: Диана Мудреченко