YouTube появился благодаря истории 2004 года

Катализатором идеи было событие, когда Джастин Тимберлейк и Джанет Джексон выступали в перерыве Суперкубка по футболу, самого рейтингового шоу в США.

Никто уже и не помнит, что пели артисты, потому что в память врезался другой момент выступления:

Тимберлейк во время танца сорвал с Джексон часть костюма, открыв ее грудь.

Трансляция тут же ушла на рекламу, а Джанет удалилась со сцены.

Но большинство зрителей не успели понять, что произошло.

В их числе оказался и Джавед Карим, который весь следующий день безуспешно гуглил видео с Суперкубка.

Тогда у него родилась идея сервиса, куда пользователи могли бы загружать ролики.