YouTube появился благодаря истории 2004 года
2023-02-13 13:15
Катализатором идеи было событие, когда Джастин Тимберлейк и Джанет Джексон выступали в перерыве Суперкубка по футболу, самого рейтингового шоу в США.
Никто уже и не помнит, что пели артисты, потому что в память врезался другой момент выступления:
Тимберлейк во время танца сорвал с Джексон часть костюма, открыв ее грудь.
Трансляция тут же ушла на рекламу, а Джанет удалилась со сцены.
Но большинство зрителей не успели понять, что произошло.
В их числе оказался и Джавед Карим, который весь следующий день безуспешно гуглил видео с Суперкубка.
Тогда у него родилась идея сервиса, куда пользователи могли бы загружать ролики.
Опубликовано: Антон Райт