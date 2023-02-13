Российская армия нанесла удар по ангарам с танками ВСУ под Донецком
2023-02-13 13:31
Подразделения российской армии поразили ангары с украинскими танками под Донецком.
Артиллеристы 1-й Славянской бригады российской армии поразили ангары с украинскими танками, сообщает РИА Новости.
"Разведка установила расположение украинской бронетехники в строении. Первый же залп из РСЗО "Град" поразил цель", - говорится в публикации.
Ранее Минобороны России в очередной сводке отчиталось о нанесении комплексного огневого поражения украинским войскам в районе Угледара и Павловки.
Опубликовано: Максим Алексеев