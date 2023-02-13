3 модных коллаборации Роскосмоса с российскими брендами

В конце 2022 года российский бренд 7.2.66 выпустил коллаборацию совместно с Госкорпорацией «Роскосмос».

7.2.66

Лимитированная коллекция российского бренда 7.2.66 была создана как напоминание о достижениях российских космонавтов.

Совместно с Роскосмосом и Международным агентством Sputnik медиагруппы «Россия сегодня» были созданы свитшоты из хлопка, шопперы и аксессуары с авторскими принтами.

В коллекции отражены главные достижения российских ученых и космонавтов через таймлайн. Основные базовые цвета коллекции гармонично сочетаются с космическими голубыми и оранжевыми акцентами.

Коллаборация с Роскосмосом продолжится и уже этой весной бренд представит новую космическую капсулу.

"Космомерч"

Это коллаборация Госкорпорации «Роскосмос» и коммуникационной группы Illan Communications.

В ней представлены футболки, свитшоты, худи для взрослых и детей, различные аксессуары, коллекции на космические тематики и даже фарфор (елочные игрушки и чашка с блюдцем).

Дизайнеры вдохновлялись не только достижениями в области космонавтики, но и снимками земной поверхности с Международной космической станции и изображениями небесных тел Солнечной системы.

DNK Russia

Наука, мода и технологии соединились в коллаборации Госкорпорации и DNK Russia.

Сумки-баулы с фирменными нашивками Роскосмоса и бренда, космические куртки, вдохновленные курткой-скафандром, выставленной в музее космонавтики имени Циолковского, комбинезоны в стилистике настоящего костюма и многие другие модели коллекции отражают важные достижения советских и российских ученых, инженеров и космонавтов.