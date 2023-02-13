Таннер: Австрия не будет обучать ВСУ управлением танками Leopard 2

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер сообщила об отказе правительства её страны обучать украинских солдат управлению немецкими танками.

Днём 13 февраля глава австрийского Министерства обороны Клаудия Таннер публично заявила, что правительство её государства приняло решение не участвовать в программе по обучению солдат вооружённых сил Украины управлению немецкими танками Leopard 2, которые будут поставлены Киеву.

Примечательно, что ранее в Пентагоне анонсировали обучение солдат ВСУ управлению американскими танками Abrams M1, которое может начаться уже на этой неделе.