Гладков: ВСУ обстреляли школу в посёлке Красное Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли школу в посёлке Красное Шебекинского городско округа.

В понедельник днём, 13 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что посёлок Красное Шебекинского городско округа попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате данного инцидента на территории местной школы зафиксированы повреждения, в частности, посечён фасад здания учреждения образования и нарушено остекление.

Гладков подчеркнул факт того, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанционном обучении.