Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский рассказал об украинском ракетном ударе по штабу своего подразделения в ДНР.

Александр Ходаковский утверждает, что подразделения вооружённых сил Украины атаковали штаб бригады ДНР "Восток" на Донбассе, что привело к гибели российского офицера по имени Андрей. По мнению Ходаковского, удар по штабу "Востока" был нанесён из-за плохо настроения бойцов ВСУ после серии неудачных наступательных операций в регионе.

Также Александр Ходаковский утверждает, что украинский ракетный удар был нанесён по позициям бригады "Восток" недалеко от Угледара и продолжался несколько часов.