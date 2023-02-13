МО РФ: российские войска освободили посёлок Красная Гора в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили от подразделений ВСУ посёлок Красная Гора под Артёмовском в ДНР.

В понедельник, 13 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении.

За минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южного военного округа полностью освободили посёлок городского типа Красная Гора, расположенный к северу от Артёмовска, Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта потери Вооружённых сил Украины за сутки составили не менее 150 единиц живой силы, 4 боевые бронированные машины, 6 пикапов и 2 гаубицы Д-30.