Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Красная Гора в ДНР
2023-02-13 15:32
Российское оборонное ведомство сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР.
Полразделения российской армии установили полный контроль над населеным пунктом Красная Гора в Донечкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что город был взят под контроль с участием добровольдческих подразделений при поддержке "Южной" группировки войск.
В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений пригожин заявил, что поселок освобожден исключительного бойцами компании.
Опубликовано: Максим Алексеев