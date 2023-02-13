Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Красная Гора в ДНР

Российское оборонное ведомство сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР.

Полразделения российской армии установили полный контроль над населеным пунктом Красная Гора в Донечкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что город был взят под контроль с участием добровольдческих подразделений при поддержке "Южной" группировки войск.

В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений пригожин заявил, что поселок освобожден исключительного бойцами компании.