Кого в СССР считали мажороми

Они представляли собой своеобразный «закрытый клуб» и общались только с себе подобными, попасть в их компанию со стороны было почти нереально.

Хотя СССР пытался соответствовать пропагандируемой в стране идеологии равенства, в этом плане не все было гладко, сообщает Рамблер со ссылкой на Русскую семерку.

Большинство людей на самом деле были равны. Но некоторые были «равнее», то есть, имели доступ к дефицитным товарам, могли позволить себе спустить за один вечер в ресторане зарплату советского инженера…

О ком идет речь? О золотой молодежи. В Советском Союзе так называли детей чиновников или руководителей крупного масштаба.

Простые граждане даже не могли мечтать о фирменных американских джинсах, японском магнитафоне либо новенькой «Ладе». А у наследников номенклатуры, силовых структур, директоров заводов или магазинов, а также именитых работников искусства проблем с этим не было.

В народе таких детей называли мажорами. Они представляли собой своеобразный «закрытый клуб». Общались только с себе подобными, попасть в их компанию со стороны было почти нереально.

Простой молодой токарь с завода не мог позволить себе безудержно тратить кровно заработанные в ресторанах. Да и попасть в эти рестораны было непросто.

Мажоры предпочитали собираться в ресторанах для интуристов при гостиницах и отелях. Либо - на номенклатурных папиных дачах, где вход был только для своих. Места учебы у золотой молодежи тоже были особенные: МГИМО, МГУ, Иняз.

Трудно даже представить, что после окончания вуза такие «выпускники» попадут по распределению куда-нибудь в захолустье. Мажора ждало теплое место где-то в столице либо - как минимум! - в крупном областном центре, ближе к папе.

И это открывало еще большие возможности - скажем, командировки за границу.