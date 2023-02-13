Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты армии в ближайшее время ликвидируют 30 тысяч иностранных наёмников ВСУ.

13 февраля бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в пресс-релизе выразил свою уверенность в том, что служащие вооружённых сил Российской Федерации «в предстоящих событиях» ликвидируют 30 000 иностранных наёмников в рядах украинской армии.

Макгрегор отметил факт того, что никакое количество оружия, которое коллективный Запад поставляет на Украину, не изменит хода событий спецоперации по защите Донбасса.