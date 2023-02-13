В Подмосковье умер экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом Макаров

Российские СМИ сообщили, что тело экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова найдено в Подмосковье.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на неназванный источник, сообщило о том, что бывший заместитель начальника управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Макаров найден мёртвым в Подмосковье.

Предположительно, причиной смерти отправленного в отставку в январе текущего года 72-летнего генерал-майора МВД РФ Макарова стал суицид.