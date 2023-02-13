В Подмосковье покончил жизнь самоубийством экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом Макаров

Тело бывшего заместителя начальника управления МВД генерал-майора Владимира Макарова было найдено 13 февраля на его даче.

Как сообщает ТАСС, тело было найдено в Подмосковье, в деревне Голиково, в дачном доме.

Об этом агентству сообщил представитель правоохранительных органов. По предварительной информации, Макаров покончил жизнь самоубийством.

Каких-либо других подробностей случившегося правоохранители не сообщили.

В начале текущего года 72-летний Владимир Макаров был уволен с должности замначальника Главного управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел РФ.