В Подмосковье покончил жизнь самоубийством экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом Макаров
2023-02-13 20:39
Тело бывшего заместителя начальника управления МВД генерал-майора Владимира Макарова было найдено 13 февраля на его даче.
Как сообщает ТАСС, тело было найдено в Подмосковье, в деревне Голиково, в дачном доме.
Об этом агентству сообщил представитель правоохранительных органов. По предварительной информации, Макаров покончил жизнь самоубийством.
Каких-либо других подробностей случившегося правоохранители не сообщили.
В начале текущего года 72-летний Владимир Макаров был уволен с должности замначальника Главного управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел РФ.
Опубликовано: Наталья Замечалова