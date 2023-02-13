Блогер Закери попросил у старушки доллар, а потом подарил целую тысячу

Старушка в качестве заветного желания попросила мира во всем мире, и получила в подарок 1000 долларов.

Блогер Закери провел любопытный эксперимент. Он подошел к явно нуждающейся пожилой женщине, и попросил у нее доллар на покупку пачки чипсов для голодного ребенка.

Бабушка вручила ему монетку. Тогда он спросил, чего бы ей хотелось больше всего на свете. Она ответила, что мира во всем мире.

Растроганный Закери решил признаться. Он сам вручил женщине пачку чипсов, где лежала 1 тысяча долларов. Эти деньги оказались для нее буквально спасением. Ролик набрал более 3,5 миллионов просмотров.