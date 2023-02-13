Российские спасатели в Турции нашли кастрюлю, в которой было 100 тыс. долларов

Разбирая завалы после землетрясения в Турции, спасатели из России наткнулись на кастрюлю. В ней лежала крупная сумма денег, которую сотрудники МЧС честно передали в местную полицию.

Об этом случае рассказали в Телеграм-канале Mash.

Сначала сотрудники МЧС обнаружили планшет из-под разрушенного многоэтажного дома в Кахраманмараше рядом с эпицентром землетрясения.

В чехле планшета оказалась пачка зеленых купюр. Деньги отдали полиции, потом нашли кастрюлю, в которой тоже обнаружились деньги - более 100 тысяч долларов в толстых пачках.

Их тоже передали полицейским. Всего было найдено денег на сумму 130 тысяч долларов и 1300 евро.

Россияне из спасательной бригады заверили, что впервые с работе столкнулись с подобными находками.

На сегодняшний день в Турции работают около 150 спасателей из России. Они продолжают разбирать обломки зданий в поисках людей.

По последним данным, из-за землетрясения погибло более 30 000 человек.