Жан-Пьер: США не видят внеземной активности в ситуациях с НЛО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят внеземной активности в ситуациях с неопознанными летающими объектами в воздушном пространстве Штатов и Канады.

13 февраля глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами в Северной Америке.

Жан-Пьер утверждает, что администрация президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена не видит признаков какой-либо инопланетной активности в инциденте с неопознанными летающими объектами в воздушном пространстве США и Канады.