Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Сербии осознают ценность сотрудничества с Россией.

Она отметила, что по этой причине сербская сторона не принимала мер, которые могли бы навредить взаимодействию с РФ.

Захарова подчеркнула, что если Сербия сделает иной выбор, это приведет ее к значительному ущербу.

Она уточнила, что Россия и Сербия намерены выполнять все существующими между ними договоренности.