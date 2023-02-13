Захарова предупредила Сербию о последствиях сотрудничества с Западом
2023-02-13 21:47
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Сербии осознают ценность сотрудничества с Россией.
Она отметила, что по этой причине сербская сторона не принимала мер, которые могли бы навредить взаимодействию с РФ.
Захарова подчеркнула, что если Сербия сделает иной выбор, это приведет ее к значительному ущербу.
Она уточнила, что Россия и Сербия намерены выполнять все существующими между ними договоренности.
Опубликовано: Светлана Репина