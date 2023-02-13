Кирби: США подняли части сбитого китайского аэростата со дна Атлантики

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американские военные подняли остатки сбитого китайского аэростата со дна Атлантического океана.

По его словам, удалось найти части каркаса и электроники, которые сейчас тщательно изучаются.

Кирби считает, что это позволит Соединенным Штатам о многом узнать и сделать соответствующие выводы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инциденты с аэростатами над США указывают на необходимость усиления сотрудничества спецслужб государств Альянса.