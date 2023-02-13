Bloomberg: партия Шольца проиграла выборы в Берлине впервые за 24 года

Агентство Bloomberg сообщает, что представители партии канцлера ФРГ Олафа Шольца впервые с 1999 года потерпели поражение на выборах в Берлине.

Самой сильной фракцией оказался Христианско-демократический союз, собравший 27,5% голосов избирателей.

Союз 90/Зеленые получили 18,5% голосов. В 2021 году у них было 19%, а у ХДС – 18%.

На региональных выборах в Берлине Христианско-Демократический союз набрал 40% голосов. Это может привести к смене мэра города.