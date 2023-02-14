В США не исключают внеземного происхождения сбитых воздушных объектов

За несколько дней над территорией США было сбито несколько летающих объектов, которые до сих пор не были идентифицированы.

Командование американских ВС допускает, что эти объекты могли иметь внеземное происхождение.

При этом все объекты отличались от первого – китайского аэростата – высотой своего полета, а также размерами.

При этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что это могли быть и безобидные коммерческие объекты.