NYT: ВСУ могли закрыть Артемовск, чтобы скрыть свое отступление
2023-02-14 00:57
Издание New York Times пишет, что власти Украины могли принять решение о закрытии Артемовска (Бахмута), чтобы скрыть вывод войск.
По информации издания, такие действия указывают на то, что ВСУ не могут обеспечить безопасность ни в одном районе города.
Ранее командир ВСУи с позывными «Мадьяр» заявил, что с 13 февраля всем гражданским лицам будет запрещен въезд в Артемовск.
Он объяснил это необходимостью обеспечения безопасности и предотвращения проникновения диверсионных групп.
Опубликовано: Светлана Репина