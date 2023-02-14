NYT: ВСУ могли закрыть Артемовск, чтобы скрыть свое отступление

2023-02-14 00:57

Издание New York Times пишет, что власти Украины могли принять решение о закрытии Артемовска (Бахмута), чтобы скрыть вывод войск.

По информации издания, такие действия указывают на то, что ВСУ не могут обеспечить безопасность ни в одном районе города.

Ранее командир ВСУи с позывными «Мадьяр» заявил, что с 13 февраля всем гражданским лицам будет запрещен въезд в Артемовск. 

Он объяснил это необходимостью обеспечения безопасности и предотвращения проникновения диверсионных групп.

Опубликовано: Светлана Репина









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