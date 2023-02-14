Экс-советник Пентагона Макгрегор: в 1990-х годах Запад уже пытался украсть у России все, что можно

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что США выбрали опасный путь противостояния с Россией.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены уничтожить и расчленить РФ, напомнив, что в 1990-е годы Запад уже пытался украсть у России все, что можно.

Макгрегор сказал, что эти попытки провалились за счет грамотной и взвешенной политики Владимира Путина.

Полковник также уточнил, что за действиями США стоят большие деньги, поскольку Россия богата природными ресурсами.