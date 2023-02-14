Эдгард Запашный поддержал Галкина в решении перенести концерт в Стамбуле

Эдгард Запашный не поддерживает политических убеждений Максима Галкина, но оценил поступок юмориста, когда тот отменил концерт в столице Турции, где люди скорбят по погибшим во время землетрясения.

Директор Большого цирка Москвы Эдгард Запашный поддержал шоумена Максима Галкина, когда тот принял решение перенести свое выступление в Стамбуле.

Дрессировщик заявил, что неважно, как он относится к юмористу в данный момент, а важно то, что ведущий выбрал правильный путь в данной ситуации.

Там, где люди скорбят по погибшим во время природного катаклизма, нет места развлечениям и радости.

Единственное, что не понравилось Запашному, что Галкин сообщил только о переносе своего выступления, не предоставив людям возможность сдать билеты.