Financial Times: США передадут Украине истребители F-16 в случае затягивания конфликта

Американское издание рассказало о готовности Вашингтона передать Киеву истребители F-16 в случае затягивания конфликта в Украине.

Администрация США может принять решение о передаче Украине истребителей F-16 в случае затягивания конфликта или разрешить реэкспорт самолетов, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По сообщения газеты, поставки истребителей будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По мнению источников издания, для Киева этот вопрос остается не менее важным, чем поставки боеприпасов.

Ранее президент Джо Байден исключил вероятность поставок самолетов в Украину. Однако источники издания полагают, что решение может быть изменено по мере затягивания конфликта.