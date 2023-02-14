NYP: в обломках сбитого аэростата военные США обнаружили датчики и электронику

Эту информацию американское издание New York Post распространило со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил.

По мнению журналистов, обнаруженное оборудование могло использоваться для сбора разведывательной информации.

Как говорится в статье, американским военнослужащим удалось извлечь значительное количество обломков, в число которых попали приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции воздушного судна.

Как ранее сообщили в Пентагоне, американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, включая китайский аэростат, пересекший территорию Соединенных Штатов Америки и перехваченный над Атлантикой.

В американской администрации утверждают, что данный шар был запущен с целью шпионажа — но в Китае на это отвечают, что речь идет лишь о потерянном метеозонде гражданского назначения.

Что касается принадлежности и назначении трех других сбитых на днях воздушных объектов, то по ним данной информации пока нет, отметили в американском военном ведомстве.