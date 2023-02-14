Марочко: солдаты ВСУ в панике покидают позиции под Артемовском без приказов командования

Эту информацию сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в ходе своего интервью журналистам новостного агентства ТАСС.

По словам Марочко, в районе населенного пункта Артёмовск неоднократно фиксировалось самовольное оставление позиций военнослужащими вооруженных сил Украины. В результате успешных действий наступательного характера российскими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций.

Ранее от бойцов ЧВК «Вагнер» поступала информация о том, что российским войскам удается продвижение в восточной части Артемовска. Как отмечал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска, параллельно блокировав три из четырёх путей снабжения украинских вооруженных сил.