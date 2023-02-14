Следуйте правилу трех минут, и вы сохраните с ребенком доверительные отношения даже в подростковом возрасте

Родителям достаточно трех минут качественного общения с малышом, чтобы заложить фундамент его здоровой психики и хороших отношений.

Для здорового роста и развития ребенка гораздо важнее не количество времени, которое занятой родитель может ему уделить, а его качество. Иногда и целый день или неделя с ребенком не дадут должного результата для отношений, если общение не было качественным.

В психологии есть правило трех минут, которым могут воспользоваться даже занятые родители или те, кто находятся в разводе и не могут постоянно проводить с ребенком время. Эти три минуты после того, как вы забираете ребенка с детского сада, школы, или при встрече после разлуки заложат основу его здоровой психики.

Это правило гласит, что взрослому нужно при встрече с малышом присесть рядом с ним, чтобы был возможен контакт глазами, обнять его и попросить рассказать о том, что происходило, пока его не было рядом. И три минуты слушайте малыша, не перебивая. Это сформирует доверие к родителю и в будущем.