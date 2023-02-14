Песков заявил, что иностранные наемники ВСУ не влияют на ход боевых действий в Украине

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений относительно спецоперации в Украине.

Дмитрий Песков прокомментировал роль иностранных солдат Вооруженных сил Украины в боевых действиях на территории страны.

По словам Пескова, участие в боях иностранных добровольцев на стороне ВСУ никак не повлияет на итог конфликта, а лишь затягивает его.

"Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины не способно изменить ход СВО", - говорится в его заявлении.