Шеф Пентагона Ллойд Остин заверил, что Минобороны США и союзные государства помогут войскам Украины начать контрнаступательную операцию.

Во вторник глава американского Пентагона Ллойд Остин прибыл на военную базу Рамштайн в Германии, где проходит заседание стран-доноров помощи Украине. На мероприятии также присутствовал глава украинского Министерства обороны Алексей Резников, в беседе с которым Ллойд публично заявил, что США и их партнёры могут ВСУ перейти в контрнаступление с началом весны.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что НАТО всегда являлось организацией, демонстрирующей враждебность к России каждый день.