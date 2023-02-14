Бывшего президента Киргизии Атамбаева выпустили из тюрьмы

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из тюрьмы и разрешили выехать за рубеж.

Верховный суд Киргии принял решение об отмене приговора по уголовному делу бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, связанному с освобождением криманального авторитета Азиза Батукаева, сообщает Kaktus.media со ссылкой на адвокатов бывшего главы государства.

В 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам лишения свободы за организацию бунта в одной из колоний Бешкека. Однако в 2013 году освободили по состоянию здоровью.

Позже выяснилось, что Батукаев здоро, а к его особождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе президент страны.

Суд разрешил бывшему президенту покинуть страну для проведения "жизненно важных" операций, в связи с ухудшением здоровья.